Черкесск, 29 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с дорожным катком. Люди доставлены в больницу с множественными травмами, полиция разбирается в причинах ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Pxhere.com Каток-асфальтоукладчик

Инцидент произошел утром 29 сентября на Пятигорском шоссе в городе Черкесске. Водитель автомашины «ВАЗ-2114», двигаясь по железнодорожному мосту, столкнулся с дорожной спецтехникой, передвигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали сам водитель легковушки и два его пассажира.

Виновные в аварии устанавливаются, сообщили в полиции. Как отметили в МВД, это второй случай аварии с участием спецтехники за последние три дня. В станице Сторожевой вечером 26 сентября 71-летний водитель мотоблока с прицепом не справился с управлением, съехал с моста и опрокинулся. В результате ДТП мужчина погиб от травм на месте происшествия.