Джакарта, 29 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Перенос столицы Индонезии на Калимантан стал попыткой построить устойчивые инновационные центры, которые станут двигателем прогресса в Индонезии, сообщает Kompas.

Uwe Aranas Джакарта. Индонезия

Министр национального планирования и развития Сухарсо Моноарфа заявил, что в новой столице появятся инновационные возможности в различных секторах.

Напомним, правительство Индонезии планирует перенести столицу государства из Джакарты на Калимантан. В апреле 2021 года власти подтвердили местоположение нового государственного дворца.