Москва, 29 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Проблема состоит в том, что значительнее количество российских граждан не готовы прививаться от коронавируса официально одобренным в России «Спутником V», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Тем более, что многие государства отказывают российской вакцине в официальной регистрации. А альтернативных вариантов оказалось критически мало.

Это «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник-лайт» и иные, которых явно не достает тем, что по тем или иным причинам не доверяет «Спутнику V».

В такой ситуации, борясь за наиболее полное вакцинирование жителей России, Минздрав предложил желающим вакцинироваться альтернативными препаратами, которые прошли ответствующую проверку в странах ЕС.

В этом решении есть разумное зерно: раз не все готовы вакцинироваться отечественными вакцинами, они должны иметь доступ к иностранным, подтвержденным международными институтами в части своей эффективности, препаратами.

Главная задача — снизить уровень заболеваемости», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России предложил ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины.

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