Москва, 29 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Германия не окажет Украине военной поддержки или даже сведет к минимуму военно-техническое сотрудничество с ней. Такое мнение высказал 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Военная помощь и сотрудничество не претерпит никаких изменений с приходом нового канцлера. Ничего не поменяется. Оружия Зеленский от Олафа Шольца не получит. Скорее всего, можно ожидать, наоборот, сворачивания сотрудничества в военной сфере до минимума», — заявил эксперт.

Напомним, что Украина неоднократно просила военной помощи у западных стран. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в 2019 году получив отказ в этой просьбе от германской стороны, тем не менее, поблагодарил руководство Германии за финансовую помощь, попутно отметив ее недостаточность.