Уфа, 29 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Представительство Конгресс-бюро Башкирии открыли в Казахстане. Об этом 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, руководство Башкирии нацеливает представительство на дальнейшее укрепление экономического партнерства, привлечение в Башкирию новых инвестиций, а также реализацию совместных с Казахстаном проектов в строительстве, промышленности, гуманитарной, социальной и научной сферах. Хабиров отметил, что бюро было открыто 29 сентября на территории международного финансового центра «Астана».

"Выбор этой площадки неслучаен. МФЦА базируется на стандартах работы мировых финансовых центров и является эффективной точкой притяжения иностранных инвестиций. С каждым днем финансовые ресурсы в мире растут, а привлекательных и перспективных инвестиционных проектов не так много. Это делает рынки развивающихся стран объектами повышенного внимания. И тут мы видим огромный потенциал», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия намерена сотрудничать с Казахстаном в сфере переработки газа.