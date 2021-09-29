Кишинёв, 29 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду поздравила футбольный клуб из Тирасполя «Шериф» с победой в Лиге Чемпионов УЕФА над командой «Реал» из Мадрида. Своё заявление молдавский лидер сделала 29 сентября во время совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером конференции в Кишинёве.

Gov.md Майя Санду

Санду пожелала команде дальнейших успехов. Она также заявила о важности решения приднестровского вопроса.

«Мы обсуждали сегодня с господином президентом (Штайнмайером, — прим. ИА REGNUM), что это подразумевает поиск мирного и дипломатического решения, результатом которого станет функциональное государство», — сказала Санду.

Напомним, 28 сентября «Шериф» на выездном матче победил «Реал» со счётом 2:1. Ранее команда из Тирасполя со счётом 2:0 обыграла украинский клуб «Шахтёр». В этом году приднестровский клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.