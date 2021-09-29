Лима, 29 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Суд США постановил, что бывший президент Перу Алехандро Толедо может быть экстрадирован в свою страну, где он обвиняется в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. Об этом пишет Prensa Latina.

Michael Thaidigsmann Алехандро Толедо

Решение судьи Томаса Хиксона из окружного суда США по Северному округу Калифорнии открывает путь для судебного преследования бывшего президента в Перу, чьи правоохранительные органы обратились с соответствующим запросом к США в 2018 году.

Последнее слово по этому делу теперь остаётся за Госдепартаментом США, которому предстоит решить судьбу Толедо, находящегося в настоящее время под домашним арестом в Калифорнии.

75-летний политик явился на слушания по запросу об экстрадиции и не признал себя виновным, хотя он является одним из пяти бывших руководителей перуанской исполнительной власти, замешанных в коррупции в последние десятилетия.

По данным следствия, он получил 35 млн долларов от строительной компании Odebrecht в обмен на благосклонность к бразильской компании в деловых сделках в период своего нахождения у власти в Перу.