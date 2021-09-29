Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в прививочной кампании завершили около шести тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 сентября.

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В настоящее время прививки получили 1 млн 561,41 тыс. человек (+ 4 254 за сутки). Обе дозы вакцины от COVID-19 за весь период массовой вакцинации получили 1 млн 468 тыс. человек (+ 5 942 за сутки).

Ранее снижение темпов вакцинации от коронавируса в Ростовской области подтвердил глава донского минздрава Юрий Кобзев. По его словам, план вакцинации взрослого населения на Дону выполнен на 57,44%. За весь период массовой вакцинации Ростовская область получила более 2,1 млн доз антиковидного препарата.