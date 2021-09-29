Варшава, , 15:29 — REGNUM Польша за время членства в ЕС потеряла существенную часть денег, на чем в свою очередь заработали западные корпорации. Об этом сообщил профессор Томаш Гроссе в интервью Do Rzeczy.

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«Польша с 2004 по 2020 год потеряла на членстве в ЕС до 535 млрд злотых (116,3 млрд евро)», — заявил Гроссе, социолог и политолог из Варшавского университета.

При этом, он призвал не оценивать эти цифры однозначно, добавив, что ЕС в свою очередь дал Польше возможность полноценно присутствовать на внутреннем рынке ЕС.

«Только самих дотаций из фондов ЕС недостаточно для того, чтобы изменить создавшуюся экзогенную модель экономики. Более того, средства из фондов ЕС могут усыпить власти, у которых будет обманчивое чувство стабильности, а тем временем нужны изменения», — отметил профессор Томаш Гроссе.