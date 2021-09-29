Москва, 29 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинет свой пост и станет спортивным директором Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

Легкая атлетика

«30 сентября у главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт», — сказала и.о. главы ВФЛА Ирина Привалова.

Она отметила, что 40-летний Борзаковский принял решение перейти на пост спортивного директора ВФЛА, а организация после его прихода «получит значительное усиление».

Борзаковскому возглавлял сборную России с 2015 года. Во время своей спортивной карьеры он стал олимпийским чемпионом в 2004 году в беге на 800 м.