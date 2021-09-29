Брюссель, , 15:28 — REGNUM Соглашение о торговле и тарифах между Евросоюзом и Марокко отменил Европейский суд юстиции. Об этом 29 сентября говорится в обнародованном судебном решении.

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«Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле», — говорится в заявлении суда.

Кроме того, уточняется, что оба указанных соглашения будут еще действительны на протяжении двух месяцев для того, чтобы «гарантировать выполнение юридических обязательств ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры в раздельном режиме с представителями Сербии и Косова, для разрешения сложившегося в регионе кризиса, начал в Брюсселе Европейский союз.