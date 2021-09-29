Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Годовой показатель ввода жилья в Ленинградской области на конец сентября 2021 года достиг 2,489 млн квадратных метров, что составляет 151% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации. Первоначальный годовой план Минстроя России по вводу жилья для Ленобласти составлял 2,27 млн кв. метров, и он уже перевыполнен.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Новостройка

Как и прежде, лидирует сектор индивидуального жилищного строительства: в этом году уже введено 1,623 млн кв. метров такого жилья. Объем жилья в многоквартирных домах за последний месяц вырос на 192 тысячи квадратных метров, в том числе за счет ввода в эксплуатацию проблемных объектов и домов для расселения аварийного жилья.

«По поручению Минстроя 47-й регион ориентируется на показатель 2,930 миллионов квадратных метров до конца года», — отметил и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В настоящий момент в регионе продолжается строительство 654 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,2 млн квадратных метров.

В сентябре ввод в эксплуатацию получили дома для расселения жилья в городском поселке Дружная Горка и в деревне Ополье, ожидается ввод дома для расселенцев в поселке Ефимовский. Также ввод получили дома жилых комплексов «Галактика», «84 Высота», «ЗемлЯнино», «Северный вальс», «Чистый ручей», «Сокол», «Гармония», «Материк» (два дома), «Карат», а также многоквартирный дом в Кировске на бульваре Партизанской Славы.