Варшава, 29 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу исследовательского центра United Surveys, в Польше вырос уровень симпатий к правящей политической партии «Право и справедливость», при этом рейтинг их основных конкурентов наоборот снизился. Результаты исследования обнародованы на портале Wirtualna Polska.

StockSnap Опрос

Так, если бы выборы состоялись в настоящее время, за «Право и справедливость» проголосовали бы 37,8% респондентов. Это рост на 2,2% по сравнению с результатами опроса в начале сентября.

На втором месте расположилась крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа», за которую проголосовали бы 21,3% избирателей. Хотя в начале текущего месяца этот показатель был выше на 5,3%.

На третьем месте оказалась партия Шимона Холовни «Польша — 2050». За нее отдали бы свои голоса 12,2%. Это на 0,8 процентных пункта меньше, чем в начале сентября.

Пятипроцентный барьер, дающий право получить места в парламенте, также преодолели бы «Левые» с 8% голосов и Польская Народная партия с 6,8% симпатий.

Исследование было проведено 27 сентября 2021 года с использованием метода телефонных стандартизированных компьютерных анкетных опросов (CATI) на репрезентативной выборке из 1 000 взрослых жителей Польши.