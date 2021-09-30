Хайфа, Израиль, 30 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Улучшилось состояние офицера израильского спецназа, который получил тяжелые ранения в ночь на 26 сентября в столкновении с представителями ХАМАС в районе Дженина. Об этом сообщают «Вести Израиль» 29 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Врачи больницы в Хайфе, где находится раненый, рассказали, что ему снизили дозу анестетиков, он пришел в сознание и впоследствии был отключен от аппарата ИВЛ.

По словам отца офицера, тот всё слышит и помнит, что случилось. «Мой сын был ранен девятью пулями, то, что он выжил, — настоящее чудо. Одна из пуль попала в осколочную гранату, которая была прикреплена к его бронежилету. Граната раскололась на две части, но не взорвалась. Если это не чудо, то я не знаю, что это вообще такое», — говорит отец.

Раненых военнослужащих в больнице «Рамбам» посетил глава генштаба Авив Кохави. По словам Кохави, в госпитале он познакомился с прекрасными и сильными семьями.

«Мы поддержим их любыми путями и позаботимся о том, чтобы наши бойцы получили оптимальный уход», — отметил он.