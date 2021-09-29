Красноярск, 29 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 29 сентября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 5803 жителя Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявлен 115 691 носитель коронавируса, выздоровели 102 483 человека.