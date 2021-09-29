Волхов, Ленинградская область, 29 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В городе Волхов Ленинградской области прошли командные учения представителей всех правоохранительных органов региона «Гроза-2021». Силовые структуры отработали действия при террористическом акте на государственном объекте. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Учение было организовано оперативным штабом в Ленинградской области Национального Антитеррористического комитета (НАК). По легенде учений, группой условных вооруженных террористов предпринята попытка захвата здания администрации города Волхов Ленинградской области.

«В результате реализованного оперативным штабом комплекса мероприятий условные террористы — обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены, — рассказали в ведомстве. — Анализ результатов учения свидетельствует об эффективности взаимодействия подразделений региональных силовых ведомств при предотвращении и пресечении актов терроризма».