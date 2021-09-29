Москва, 29 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2021 года превысили прогнозные значения примерно на одну треть. Об этом заявил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал об общем улучшении ситуации в российской экономике, что положительно отразилось и на бюджете.

«Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть. В результате был получен заметный профицит», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, объём госдолга при этом остался на комфортном уровне.