Мишустин: доходы бюджета превысили прогнозные значения на треть
Москва, 29 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2021 года превысили прогнозные значения примерно на одну треть. Об этом заявил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
Он рассказал об общем улучшении ситуации в российской экономике, что положительно отразилось и на бюджете.
«Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть. В результате был получен заметный профицит», — сказал Мишустин.
По словам главы правительства, объём госдолга при этом остался на комфортном уровне.