Симферополь, , 15:21 — REGNUM Украина в очередной раз продемонстрировала неспособность к восприятию реальности. Так прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщения об утверждении правительством Украины плана мероприятий так называемой «стратегии деоккупации» Крыма и Севастополя. Своё мнение глава Крыма высказал в соцсетях 29 сентября.

Сергей Аксёнов Фото пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

«В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом», — написал Аксёнов.

Ту же цель, уверен глава Крыма, преследовали и организаторы «Крымской платформы» и прочих «бесполезных мероприятий и инициатив из области вымышленной реальности». По мнению Аксёнова, никакой пользы, кроме развития «фантастических способностей» их авторов, эти документы принести Украине не смогут.

Ранее стало известно о том, что правительство Украины утвердило так называемую стратегию «деоккупации Крыма», решение принято на заседании 29 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал документ «дорожной картой», благодаря которой Киев рассчитывает «вернуть Крым».