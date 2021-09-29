Москва, 29 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. То, что будут внесены новые изменения в налогообложение физлиц вполне ожидаемо, об этом заявлялось еще в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2020 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрист, налоговый консультант Юлия Ченцова.

Налоги

«Вслед за введение прогрессивной шкалы НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей продолжается усиление налогового контроля за доходами граждан. На самом деле эти изменения коснутся не только физлиц, но и налоговых агентов (юрлиц, ИП).

Например, определение предела для признания расходов на организацию рабочих мест для дистанционных сотрудников ограничит и ужесточит возможности работодателей в снижении налооблагаемой базы.

Напомню, ранее уже обсуждалась и поддержали инициативу об уплате НДФЛ с российских граждан, работающих за пределами РФ с российскими компаниями и признания таких доходов от источников в РФ.

Усилится контроль над выигрышами в букмекерских конторах, если ранее не облагались выигрыши до 15 тыс. рублей, предлагают убрать этот порог.

Считаю, что государство поступательно и вполне логично ужесточает контроль над доходами и расходами граждан. Даже те меры, которые декларируются как смягчение налоговой нагрузки, влекут дополнительную отчетность и «прозрачность» со стороны физлица.

К примеру, господдержка семей с детьми и смягчение их налоговой нагрузки, с одной стороны, как послабление, с другой, в то же время обязывает ПФР отчитываться по тому, куда были направлены средства из средств материнского капитала.

Считаю, что государство продолжает поступательно принуждать граждан к легализации доходов: хочешь получать поддержку и налоговые льготы — честно показывай свой доход, соответствующий расходам», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов планирует ужесточить налоги для части российских граждан.

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