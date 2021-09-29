Калуга, 29 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Сельскохозяйственное производство в хозяйствах Калужской области всех категорий в январе-августе 2021 года выросло на 2,5% по сравнению с январем-августом 2020 года. Позитивную динамику показали сельскохозяйственные организации, рост к аналогичному периоду 2020 года составил 4,6%. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Kalugastat.gks.ru Инфографика о состоянии сельского хозяйства Калужской области.

За январь-август 2021 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 83,3 тыс. тонн, молока — 314,4 тыс. тонн, яиц — 119,2 млн штук, что к соответствующему периоду 2020 года составило 98,2%, 108,8% и 97,6% соответственно. Основу сельскохозяйственного производства региона составляют сельскохозяйственные организации, которыми с января по август 2021 года произведено скота и птицы на убой — 92%, молока — 94%, яиц — 62%. Доля поголовья крупного рогатого скота скота составила 92% (из него коров — 93%), птицы — 91%, свиней — 64%.

В хозяйствах всех категорий области на 1 сентября 2021 года, по расчетам, собрано зерна 160,9 тыс. тонн (на 8,2% меньше), картофеля — 65,3 тыс. тонн (на 9,6% меньше), 63 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 13,3% больше). Основная часть зерновых и зернобобовых культур (86%) получена в сельскохозяйственных организациях, а картофеля (96%) и овощей открытого грунта (96%) — в хозяйствах населения.