Москва, 29 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на российском авторынке модернизированный кроссовер Teramont. Об этом сообщается на сайте компании.

Volkswagen Volkswagen Teramont

Модель представлена в России в четырех версиях — Respect, Status, Exclusive, R-Line. Моторная линейка обновленного Teramont состоит из двух агрегатов: 2,0-литрового мотора R4 TSI мощностью 220 л. с. и 3,6-литрового двигателя VR6 FSI с отдачей 249 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен восьмиступенчатый «автомат».

Обновленная модель получила узкие фары, новую радиаторную решетку и массивные бамперы. За счет последних длина Teramont увеличилась на 75 мм.

В список оснащения новинки входят: система мониторинга слепых зон, цифровая приборная панель Pro, активная вентиляция передних сидений, подогрев передних и задних сидений, а также новое рулевое колесо.

Стоимость начальной версии кроссовера составляет от 3 846 000 рублей.

Ранее Volkswagen представил на авторынке Китая кроссовер Talagon с новым мотором мощностью 299 л. с.

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