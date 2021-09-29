Москва, 29 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Бизнес возобновил инвестиционную активность на фоне улучшений в российской экономике, заявил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства», — сказал он.

Мишустин рассказал о позитивных процессах в экономике, снижении уровня безработицы и укреплению потребительской активности.