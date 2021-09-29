Брянск, 29 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Сварщик московской строительной компании скончался по дороге в больницу с территории Брянского машиностроительного завода. К расследованию несчастного случая приступила Государственная инспекция труда в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе ведомства.

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ЧП произошло ещё 5 сентября — 48-летний сотрудник строительной компании ООО «Титан-1» работал на территории завода, в какой-то момент сварщику стало плохо. Коллеги мужчины приняли решение направить его в больницу на служебном автомобиле. В пути сварщик скончался.

Расследование несчастного случая проходит под председательством брянского государственного инспектора труда.