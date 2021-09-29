Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 сентября.

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От осложнений, вызванных коронаиврусной инфекцией, скончались 15 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6 777 жителей Ростовской области.