Уфа, , 15:21 — REGNUM «Золотого человека» намерены представить в национальном музее Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 29 сентября во время визита официальной делегации Башкирии в Казахстан глава региона Радий Хабиров посетил национальный музей страны в Нур-Султане.

В уникальном музейном комплексе площадью 74 тысячи кв. метров расположены 11 залов, в том числе Зал истории, Залы золота, Залы современного искусства, зал Независимого Казахстана, зал Астаны, Зал древней и средневековой истории, Зал этнографии.

В музее также хранятся и бесценные артефакты, которые были найдены при археологических раскопках, в том числе и знаменитый на весь мир «Золотой человек».

Останки сакского царя — «Золотого человека», ставшего впоследствии символом Казахстана, были обнаружены в конце 1960-х — начале 1970-х годов в кургане Иссык.

«Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары — стали частью национального герба страны, а скульптура «Золотого человека» установлена на площади Независимости в Алма-Ате», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что национальный музей Казахстана реализует уникальный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира». Так, «Золотой человек» побывал уже почти в 20 странах.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил организовать такую выставку и в национальном музее Башкирии, чтобы жители смогли увидеть уникального «Золотого человека».

Отмечается, что данная инициатива была поддержана директором казахстанского музея Арыстанбек Мухамедиулы.