Варшава, 29 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории Social Changes провели опрос общественного мнения в Польше на предмет отношения к введению режима чрезвычайного положения на границе страны с Белоруссией. Результаты исследования опубликованы на портале wPolityce.pl.

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На вопрос, «правильно ли поступило правительство, введя режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией?», утвердительно ответили 68% респондентов. Из них 36% выбрали ответ «определенно да» и 32% — «скорее да».

Лишь 20% участников опроса выступили против режима ЧП. Остальные не смогли дать определенный ответ.

Исследование в стране было проведено 23−24 сентября. В нем приняло участие 1 180 взрослых жителей разных регионов Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.