Чебоксары, 29 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Чувашии экс-главу сельского поселения обвинили в серии коррупционных преступлений, на которые он пошёл, в том числе, ради родственников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Под уголовное преследование попал бывший глава Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. Следственное управление СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, установило, что с 2015 по 2017 годы он фальсифицировал доверенности от имени жителей поселения, внеся сведения о прекращении права собственности на земельные доли.

По данным правоохранителей, на основании данных документов он незаконно изъял земельные доли потерпевших на сельхозземлях, документально выделив новые участки и оформив в собственность поселения.

«И впоследствии передал в аренду другим лицам, в том числе своим родственникам», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В качестве потерпевших по делу проходят 30 граждан.

Обвинение предъявлено в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину. Дело рассмотрит Вурнарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах осуждены два бывших сотрудника правоохранительных органов, обвиняемых в коррупции. Один из них получил три года колонии общего режима, его сообщник — один год колонии-поселении.

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