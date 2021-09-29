Экс-главу поселения в Чувашии обвинили в земельных махинациях
Чебоксары, 29 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Чувашии экс-главу сельского поселения обвинили в серии коррупционных преступлений, на которые он пошёл, в том числе, ради родственников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Под уголовное преследование попал бывший глава Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. Следственное управление СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, установило, что с 2015 по 2017 годы он фальсифицировал доверенности от имени жителей поселения, внеся сведения о прекращении права собственности на земельные доли.
По данным правоохранителей, на основании данных документов он незаконно изъял земельные доли потерпевших на сельхозземлях, документально выделив новые участки и оформив в собственность поселения.
«И впоследствии передал в аренду другим лицам, в том числе своим родственникам», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В качестве потерпевших по делу проходят 30 граждан.
Обвинение предъявлено в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину. Дело рассмотрит Вурнарский районный суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах осуждены два бывших сотрудника правоохранительных органов, обвиняемых в коррупции. Один из них получил три года колонии общего режима, его сообщник — один год колонии-поселении.
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