Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 489 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 сентября. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Новые носители коронавируса выявлены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (181) и Новочеркасске (десять). Более 15% заразившихся — люди старше 66 лет, более 19% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 138 132 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 119 552 пациента.