Степанакерт, , 15:13 — REGNUM Баку в Шуши передал Степанакерту останки ещё троих армянских военнослужащих, погибших во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство «Новости Армении» со ссылкой на пресс-службу МВД Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, личности погибших пока не установлены. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Всего, по официальным данным, после завершения боёв в Нагорном Карабахе на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, нашли 1673 тела армянских военнослужащих.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

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