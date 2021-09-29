Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Трое жителей посёлка Верхние Серги Свердловской области осуждены за убийства нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Приговор 29 сентября вынес Свердловский областной суд. Двое подсудимых ранее были судимы. По данным следователей, 13 июля 2019 года двое граждан убили своего знакомого. А 28 августа того же года двое граждан убили убили своего знакомого, а затем один из них придушил его сожительницу до бессознательного состояния, а затем сообщники устроили пожар. В итоге гражданка погибла, отравившись продуктами горения.

Свердловский облсуд назначил убийцам от 13 до 20 лет заключения. Отбывать они будут в колонии строгого режима. Также каждому из них судом определено ограничение свободы на два года.