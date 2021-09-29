Варшава, 29 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. 29 сентября в Варшаве прощаются с Ежи Таргальским — известным польским политологом, историком, востоковедом, публицистом и активистом оппозиции во время существования Польской Народной Республики (ПНР). В похоронном мероприятии принимают участие как родственники умершего, так и представители властей. Об этом сообщает Polskie Radio.

Траур

В ходе траурных церемоний было зачитано письмо Анджея Дуды, в котором президент Польши напомнил не только о вкладе Таргальского в польскую политологию и журналистику, но и о его причастности к оппозиционному движению, в том числе в рамках Комитета защиты рабочих. Письмо зачитала советница президента Зофья Ромашевская.

Ежи Таргальский — автор серии громких публикаций «Ведомственные дети», преподаватель Варшавского университета. В 2020 году он был награжден Крестом свободы и солидарности, а также Командорским крестом Ордена возрождения Польши. Политолог скончался 19 сентября в возрасте 69 лет.