Томск, 29 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Уже около 70% урожая собрали аграрии Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в областной администрации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

В регионе убрано 111,8 тыс. га посевов зерновых (67,3% от плана), намолочено 306 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 27,4 центнера с гектара.

Продолжается уборка овощей. Собрано 15 тыс. тонн картофеля с 743 га, капусты — 2 тыс. тонн со 180 га. Почти завершены кормозаготовительные работы (на 94,4% от плана).

Под весенний сев в Томской области вспахано более 52 тысяч гектаров полей (37,1%). Озимые посеяны на площади 14,4 тыс. га. Это 73,6% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая сельхозкультур, вызванной засухой.

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