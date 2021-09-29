Москва, , 15:30 — REGNUM Боснию и Герцеговину вывести из внутриполитического кризиса поможет отказ от поправок, запрещающих отрицать геноцид в Сребренице в 1995 году. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью изданию Financial Times, опубликованном 29 сентября на сайте дипведомства.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший высокий представитель ООН по БиГ Валентин Инцко внёс такие поправки в уголовный кодекс балканского государства два месяца назад. По словам Захаровой, так он пытался зачистить политическое поле страны от неудобных политиков, но попал в «весь сербский народ».

Поправки о запрете отрицания геноцида — грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Их введение наносит колоссальный ущерб процессу межэтнического примирения в БиГ, добавила она.

«Надеемся, что внутриполитический кризис, вызвавший отказ всех сербов, включая оппозицию, от участия в работе общебоснийских органов, будет преодолен. Лучший выход из ситуации — отозвать неправомерное решение Инцко», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение поправок о запрете «отрицания геноцида и прославления военных преступников» в Сребренице в 1995 году руководство Республики Сербской — энтитета Боснии и Герцеговины — объявило об отказе от участия участия в работе властных органов БиГ.

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