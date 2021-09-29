Казань, 29 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Жительница села Теньки Камско-Устьинского района Татарии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 34-летняя женщина нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже зерна, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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Заявительница договорилась с продавцом о цене, сроках поставки и перечислила на указанную банковскую карту 10,5 тыс. рублей. Зерно женщина так и не получила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по РТ совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Для этого они выехали в Нижегородскую область, где задержали 20-летнего жителя города Городец.

Полицейские установили причастность мужчины к совершению еще 10 фактов мошенничества. Установлено, что одно из противоправных деяний задержаного совершено в отношении жителя города Кукмора, который также планировал приобрести зерно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 84-летняя женщина перечислила злоумышленникам, попав на уловки лжебанкира, свыше 5 млн рублей.

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