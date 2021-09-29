Кемерово, 29 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области шесть научно-образовательных лабораторий для молодых исследователей появятся на базе организаций-участников НОЦ «Кузбасс». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

ИА REGNUM Наука

«Создание таких научных центров — это новая мера поддержки молодых специалистов. Работать в лабораториях будут перспективные исследователи в возрасте до 39 лет. К тому же этот проект поспособствует развитию научно-технологической деятельности вузов и научных организаций нашего региона. В течение трёх лет в рамках финансирования проекта в Кузбасс поступит 297 миллионов рублей федеральных субсидий», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что меры государственной поддержки молодых учёных рассчитаны на 2021−2023 гг.

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