Ярославль, 29 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославле замедление работы системы «Электронный регион» произошёл из-за резко увеличившегося количества обращений от граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор государственного бюджетное учреждения Ярославской области «Электронный регион» Олег Мавричев.

Поликлиника

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пациенты поликлинике №2 на улице Угличской не смогли вовремя попасть к врачу из-за сбоя электронной системы.

«В районе 9 часов утра заметили, что резко увеличилось количество обращений в базе данных. Соответственно зафиксировали снижение работоспособности, система не упала, работала. Приняли меры, восстановили сервис и работоспособность восстановилась. Но через некоторое время, в связи с тем, что нагрузка восстановилась, решили перезагрузить базы данных, но и это заняло не больше одной минуты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Мавричев.

В «Электронном регионе» уточнили, что нагрузка на систему была двусторонняя — как со стороны пациентов, так и со стороны работающих в ней врачей. Замедление работы произошло сразу в нескольких больницах, сейчас специалисты выясняют, какие ещё учреждения столкнулись с трудностями.

Олег Мавричев не смог пояснить, почему пациенты ждали восстановления работоспособности системы около двух часов, адресовав этот вопрос медикам. По его словам, работоспособность электронной системы была восстановлена за короткий срок.