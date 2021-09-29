В Ярославле сбой системы в больницах произошёл из-за наплыва пациентов
Ярославль, 29 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославле замедление работы системы «Электронный регион» произошёл из-за резко увеличившегося количества обращений от граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор государственного бюджетное учреждения Ярославской области «Электронный регион» Олег Мавричев.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пациенты поликлинике №2 на улице Угличской не смогли вовремя попасть к врачу из-за сбоя электронной системы.
В «Электронном регионе» уточнили, что нагрузка на систему была двусторонняя — как со стороны пациентов, так и со стороны работающих в ней врачей. Замедление работы произошло сразу в нескольких больницах, сейчас специалисты выясняют, какие ещё учреждения столкнулись с трудностями.
Олег Мавричев не смог пояснить, почему пациенты ждали восстановления работоспособности системы около двух часов, адресовав этот вопрос медикам. По его словам, работоспособность электронной системы была восстановлена за короткий срок.