Москва, 29 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Несмотря на всевозможные заверения правительства России о том, что экономика страны уже полностью оправилась от пандемии COVID-19, вопрос пополнения бюджета остаётся одним из самых насущных, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель TAX RULING Михаил Ефимов.

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«Именно поэтому государство намерено и далее ужесточать налоговую нагрузку как в отношении физических, так и юридических лиц. Правда, остаётся открытым вопрос реализации намеченных Минфином изменений.

Финансовое ведомство, в частности, предлагает облагать НДФЛ доход, получаемый сотрудниками российских компаний, работающих за рубежом.

Тогда встаёт вопрос о том, как урегулировать данное положение с нормами соглашений об избежании двойного налогообложения.

Напомню, что данный момент у РФ заключены такие соглашения с 83 государствами, и в большинстве из них доход от трудовой деятельности облагается налогами в стране фактического налогового резидентства физического лица, работающего по найму.

В этой связи я не исключаю того, что предлагаемые Минфином поправки могут привести к возникновению споров с налоговыми ведомствами других государств.

Если же по результатам таких споров выход не будет найден, доход физического лица, работающего за рубежом, может быть обложен дважды, что противоречит основным принципам налогообложения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц.

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