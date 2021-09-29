Москва, , 15:07 — REGNUM У Германии нет стратегических интересов на Украине, а вся политика Германии в отношении этой страны была ошибочной. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кличко — однозначно креатура Германии. Он прекрасно владеет немецким и часто выступал раньше на многих немецких рейтинговых ток-шоу типа наших передач Владимира Соловьева. Кличко без преувеличения в Германии знает каждый. Более того, он для немцев — идол. На партийном съезде ХДС в 2018 году в Гамбурге я наблюдал такую картину: Кличко был единственным почётным приглашенным иностранцем. И когда объявили его выход, то весь зал встал и рукоплескал минуты три, словно фанаты какой-то мега рок-звезде. Кличко для немцев однозначно свой», — заявил эксперт.

«Другое дело, что особых стратегических интересов у Германии на Украине нет. Точнее, Германии гораздо выгоднее было бы, если бы Украина прекратила конфронтацию с Россией и занялась бы конструктивом. Украина как «Антироссия» крайне невыгодна для интересов Европы в целом, а не только для Германии. Потому что это американский проект», — пояснил Борисов.

«В 2014 году, разговаривая с первым заместителем посла Германии в России Георгом Биргеленом, я «поздравил» его, сказав, что Германия теперь, помимо Болгарии и Румынии, будет платить еще и за Украину. Эта страна не самодостаточна, в долгах как в шелках», — рассказал политолог.

«Поэтому Германии выгоднее было бы заставить платить за Украину Россию, по примеру Белоруссии. И никуда бы мы не делись. Точно так же, как сейчас Россия поддерживает Белоруссию, так же мы вынуждены были бы давать кредиты, субсидии, дешевый газ Украине. Но немцы решили взвалить на себя это финансовое бремя», — сыронизировал Борисов.

«Нам же лучше. Украинская политика Меркель — это однозначная ее стратегическая ошибка. Нет на Украине таких дивидендов для немцев, за которые стоило бы разбрасываться миллионами евро», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в Германии состоялись выборы в Бундестаг, по результатам которых правящая коалиция ХДС/ХСС потерпела поражение.