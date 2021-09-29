Новошахтинск, Ростовская область, 29 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Ростовской области 24-летняя жительница Новошахтинска признана виновной в истязании собственного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 сентября.

(сс) lailajuliana Игрушка-ребенок

В материалах уголовного дела говорится, что женщина вместе с супругом, который являлся отчимом пятилетней девочки, регулярно избивали ребёнка. Ежедневно они связывали малышке руки и ноги, причиняя ей физическую боль.

Мать осуждена на четыре года колонии общего режима. Ранее в отношении отчима было вынесено судебное постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.