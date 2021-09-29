Москва, 29 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин может покинуть свой пост. Об этом 29 сентября сообщает «РБ-Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Прядкин (справа)

Отмечается, что клубы РПЛ хотят произвести перемены на посту главы лиги. Вопрос находится в стадии оформления, всё должно произойти в ближайшее время.

Исполняющим обязанности главы РПЛ на период подготовки и проведения новых выборов может стать один из руководителей клубов — Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА), Рустем Сайманов («Рубин») или Шамиль Газизов («Уфа»).

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ называется Ашот Хачатурянц, который в настоящее время возглавляет судейский комитет РПЛ.

Напомним, Прядкин является президентом РПЛ с ноября 2007 года.

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