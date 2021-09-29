Сеул, , 15:06 — REGNUM Представители Южной Кореи и США обсудили недавние запуски северокорейских ракет и договорились изучить возможности повышения защиты от общих угроз. Об этом сообщает KBS со ссылкой на совместное заявление, опубликованное 28 сентября в Сеуле по итогам 20-го заседания южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD).

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Известно, что на заседании южнокорейскую сторону представил замминистра обороны Ким Ман Ги, а американскую — заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии Сиддхарт Мохандас.

Представители двух стран подчеркнули важность дипломатии и возобновления диалога с КНДР, подтвердили готовность продолжать развитие систем реагирования на северокорейские угрозы, а также выразили удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества в области обороны.

Напомним, что южнокорейско-американский диалог по совместной обороне проводится два раза в год с 2011 года.

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