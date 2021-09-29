Джакарта, 29 сентября 2021, 15:03 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан ввел новые тарифы на общественном транспорте, сообщает CNN Indonesia.
Льготные тарифы введены для определенной группы людей, а именно для ветеранов, учителей, студентов и пенсионеров.
Губернатор Джакарты надеется, что с помощью новых тарифов на общественный транспорт люди смогут больше перемещаться по городу.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1954 случая заражения SARS-CoV-2.
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