Джакарта, , 15:03 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан ввел новые тарифы на общественном транспорте, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

Льготные тарифы введены для определенной группы людей, а именно для ветеранов, учителей, студентов и пенсионеров.

Губернатор Джакарты надеется, что с помощью новых тарифов на общественный транспорт люди смогут больше перемещаться по городу.

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