Джакарта, 29 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан ввел новые тарифы на общественном транспорте, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Mufid Afif Джакарта. Индонезия

Льготные тарифы введены для определенной группы людей, а именно для ветеранов, учителей, студентов и пенсионеров.

Губернатор Джакарты надеется, что с помощью новых тарифов на общественный транспорт люди смогут больше перемещаться по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1954 случая заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 1952 случая заражения коронавирусом