Брюссель, 29 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В настоящее время приоритетной задачей в Косово и Метохии является устранение напряженности на севере края. Об этом заявил представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 29 сентября в Брюсселе после встречи с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и отдельных переговоров с главами сербской и албанской делегаций — Петром Петковичем и Бесником Бислими.

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«Напряжение в данный момент очень высокое», — процитировал портал «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) слова Эскобара.

Американский чиновник отметил, что нужно решить проблему автомобильных номеров и вернуть стороны к диалогу. Эскобар также отметил, что в Брюссель он приехал для того, чтобы поддержать усилия ЕС в поисках выхода из кризисной ситуации на севере Косово.

Напомним, что ранее пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил, что на внеочередной встрече представителей Белграда и Приштины в Брюсселе Габриэл Эскобар присутствовать не будет. Он подчеркнул, что в переговорах участвуют Косово, Сербия и ЕС, а все остальные страны поддерживают диалог извне.