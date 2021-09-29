Пекин, 29 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Компания Geely представила обновленный кроссовер HaoYue. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Geely Haoyue

Обновленная модель отличается от предшественника новой решеткой радиатора с вертикальными прутьями в новом стилистике «водопад».

На корме HaoYue установлен бампер с имитацией патрубков выхлопной системы. Внутри машины заменен джойстик для управления трансмиссией. Изменилась также цветовая палитра салона. В нее было добавлено сочетание пурпурного и коричневого оттенков.

Под капотом модернизированного кроссовера установлен турбированный агрегат объёмом 1,8 л мощностью 148 л. с. Начальная версия получила данный мотор, сочетающийся с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а топовая модификация идёт с семискоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

HaoYue имеет только безальтернативный передний привод и шасси с зависимой задней подвеской.

Ранее в Китае был представлен модернизированный минивэн Geely Jiaji, который получил список обновлений из 37 пунктов.

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