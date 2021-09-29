Джакарта, 29 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Франция ценит шаг Индонезии, которая выразила озабоченность по поводу действий, предпринятых Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами, сообщает Rakyat Merdeka.

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Посол Франции в Индонезии Оливье Шамбар заявил, что государство уважает взгляды нескольких стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Малайзию и Индонезию.

«Мы видим, что позиция Индонезии в этом отношении очень ясна. Фактически, Индонезия является близким партнером Австралии», — заявил посол Франции.

Индонезия подчеркнула обязательство Канберры контролировать ядерную энергетику.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1954 случая заражения SARS-CoV-2.