Сургут, Югра, 29 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Югре заключено концессионное соглашение по строительству межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба департамента промышленности ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Соглашение заключено между департаментом и ООО «Сургутское экологическое объединение». Мощность полигона составит 235 тыс. тонн в год. Полигон будет оборудован современной автоматической линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь объём ТКО, поступающий на объект. Его строительство намечено завершить в конце 2024 года.

Отмечается, что в Югре запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений общей мощностью 590 тыс. тонн в год — в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и в Сургуте.