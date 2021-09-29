Челябинск, 29 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинска передала в суд уголовное дело против одного из задержанных ранее участников преступного сообщества, который распространял в регионе наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нет наркотикам!

Следователи считают, что преступная деятельность велась им в 2019—2021 годах. Всего в этом сообществе находилось не меньше четырёх организованных групп, состоящих из граждан нескольких государств.

В ходе расследования силовики изъяли более 41 кг наркотических средств. Обвиняемый заключил досудебное соглашение, поэтому его дело будут рассматривать отдельно. В отношении 30 его соучастников расследование пока продолжается.