Красноярск, 29 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае постановлением регионального правительства определена величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2022 год.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в правительстве региона, в целом по краю ВПМ на душу населения на 2022 год установлена в размере 13 744 рубля (рост на 102,5%). В том числе ВПМ для трудоспособного населения — 14 981 рубль, для пенсионеров — 11 820 рублей, для детей — 14 447 рублей.

«Также установлены коэффициенты дифференциации для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания», — говорится в сообщении региональных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области величина прожиточного минимуму на душу населения в 2022 году вырастет на 290 рублей.

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