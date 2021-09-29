Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В десяти муниципальных образованиях Ростовской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин 29 сентября.

Отопление

«Преимущественно это северные районы. В двух — Кашарском и Чертковском — подача тепла осуществляется в полном объёме. В восьми отапливаются объекты социальной инфраструктуры», — уточнил Сорокин.

В настоящее время в Ростовской области теплоснабжением обеспечены 300 социальных объектов. Это больницы, детские сады, школы, детские дома, дома престарелых.